ДФС провела чергові обшуки. Цього разу в "Київтеплоенерго"

Так, слідство встановило, що приватне товариство упродовж 2019 – 2020 років на замовлення "Київтеплоенерго" здійснювало роботи по реконструкції теплових мереж, капітального ремонту аварійних ділянок теплових мереж по об’єктах і житлових будинках міста Києва на загальну суму 260 млн грн.

При цьому, вказана підрядна організація виконала роботи не в повному обсязі та із завищенням вартості робіт та матеріалів. Крім того, при цьому здійснювалось оформлення виконання субпідрядних робіт та постачання товарів від підприємств з ознаками фіктивності.

На підставі ухвали суду в офісних приміщеннях вказаних підприємств, проведено обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.