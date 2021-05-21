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ГФС провела очередные обыски. На этот раз в "Киевтеплоэнерго"

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Киев, Пятница 21 мая 2021 10:21
ГФС провела очередные обыски. На этот раз в "Киевтеплоэнерго" Фото: прокуратура провела обыски в " Киевтеплоэнерго" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Святошинская окружная прокуратура совместно с ГФС в Киеве провела обыски в КП "Киевтеплоэнерго". Следственные действия происходили в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами при выполнении строительно-монтажных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

Так, следствие установило, что частное общество на протяжении 2019-2020 годов по заказу "Киевтеплоэнерго" осуществляло работы по реконструкции тепловых сетей, капитальному ремонту аварийных участков тепловых сетей по объектам и жилым домам города Киева на общую сумму 260 млн грн.

При этом, указанная подрядная организация выполнила работы не в полном объеме и с завышением стоимости работ и материалов. Кроме того, при этом осуществлялось оформление выполнения субподрядных работ и поставки товаров от предприятий с признаками фиктивности.

На основании определения суда в офисных помещениях указанных предприятий, проведены обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним, вчера правоохранители провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и в Департаменте по вопросам регистрации КГГА.

Также сотрудники ГФС проводили обыски в помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор".

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