ГФС провела очередные обыски. На этот раз в "Киевтеплоэнерго"
Святошинская окружная прокуратура совместно с ГФС в Киеве провела обыски в КП "Киевтеплоэнерго". Следственные действия происходили в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами при выполнении строительно-монтажных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
Так, следствие установило, что частное общество на протяжении 2019-2020 годов по заказу "Киевтеплоэнерго" осуществляло работы по реконструкции тепловых сетей, капитальному ремонту аварийных участков тепловых сетей по объектам и жилым домам города Киева на общую сумму 260 млн грн.
При этом, указанная подрядная организация выполнила работы не в полном объеме и с завышением стоимости работ и материалов. Кроме того, при этом осуществлялось оформление выполнения субподрядных работ и поставки товаров от предприятий с признаками фиктивности.
На основании определения суда в офисных помещениях указанных предприятий, проведены обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.
Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Напомним, вчера правоохранители провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и в Департаменте по вопросам регистрации КГГА.
Также сотрудники ГФС проводили обыски в помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор".