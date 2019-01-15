Прокуратура просит суд разрешить задержать нападавших на Дзидзьо

Фото: Михаил Хома (РБК-Украина)

Ходатайства внесенные в Подольский райсуд

Киевская местная прокуратура № 7 обратилась в суд с ходатайствами о предоставлении разрешения на задержание двух человек, которых подозревают в нанесении телесных повреждений артисту Михаилу Хоме (Дзидзьо). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как отмечается, задержать нападавших хотят, чтобы привести их для участия в рассмотрении ходатайства об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Указанные ходатайства 14.01.2019 внесены на рассмотрение следственного судьи Подольского районного суда г. Киев.

В связи со скрытностью указанных лиц от следствия подозрение по ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, им объявлено заочно.

Ранее сообщалось, что столичная полиция объявила в розыск подозреваемых в нападении на певца Михаила Хому (Дзидзьо).

Как писал Styler, на Дзидзьо напали в конце декабря в Киеве на улице Викентия Хвойки возле офиса одной из радиостанций. У радиокомпании артиста ждали трое человек, двоих из которых он знали. Конфликт связан с правами на творчество группы DZIDZIO.