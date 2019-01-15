Прокуратура просить суд дозволити затримати нападників на Дзідзьо

Фото: Михайло Хома (РБК-Україна)

Клопотання внесені до Подільського райсуду

Київська місцева прокуратура № 7 звернулася до суду із клопотаннями про надання дозволу на затримання двох осіб, яких підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень артисту Михайлу Хомі (Дзідзьо). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Як зазначається, затримати нападників хочуть, щоб привести їх для участі в розгляді клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вказані клопотання 14.01.2019 внесені на розгляд слідчого судді Подільського районного суду м. Києва.

У зв’язку з переховуванням вказаних осіб від слідства підозру за ч.2 ст. 296 (хуліганство) КК України їм оголошено заочно.

Раніше повідомлялося, що столична поліція оголосила в розшук підозрюваних у нападі на співака Михайла Хому (Дзідзьо).

Як писав Styler, на Дзідзьо напали в кінці грудня в Києві на вулиці Вікентія Хвойки біля офісу однієї з радіостанцій. Біля радіокомпанії артиста чекали троє людей, двох з яких він знали. Конфлікт пов'язаний з правами на творчість гурту DZIDZIO.