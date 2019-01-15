Напавших на Дзидзьо объявили в розыск

Фото: Михаил Хома (РБК-Украина)

Им также заочно сообщили о подозрении

Столичная полиция объявила в розыск подозреваемых в нападении на певца Михаила Хому (Дзидзьо). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Следствие выяснило, что у артиста возник конфликт с неизвестными, которые впоследствии нанесли ему удары по голове и скрылись. Предварительно событие квалифицировали по статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

По словам начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко, правоохранители установили фигурантов, которые избили Хому, - ими оказались иностранцы, ранее судимые за подделку документов.

После этого преступление переквалифицировали на "хулиганство". Злоумышленникам заочно сообщили о подозрении и объявили их в розыск.

Напомним, нападение на Дзидзьо произошло в конце декабря в Киеве на улице Викентия Хвойки возле офиса одной из радиостанций.

Позже стало известно, что артисту неоднократно угрожали. Конфликт связан с правами на творчество группы DZIDZIO. У самого певца заявляли, что его возле радиокомпании поджидали трое людей, двоих из которых они знали.