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У Києві жорстоко побили Дзідзьо: з'явилися деталі

STYLERПерсона    28.12.2018 - 11:49
У Києві жорстоко побили Дзідзьо: з'явилися деталі
Колаж РБК-Україна

Михайло Хома отримав тілесні ушкодження перед ефіром на популярній радіостанції

У Києві побили Дзідзьо (DZIDZIO). Інцидент стався в п'ятницю, 28 грудня, на вулиці Хвойки, 15/15 біля будівлі радіокомпанії "Тавр". На популярного артиста вранці напали невідомі і завдали тілесні ушкодження.

Як повідомили в співтоваристві "Київ Оперативний", після нападу бандити втекли на двох автомобілях Mercedes.

У Києві жорстоко побили Дзідзьо: з'явилися деталі

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

Зазначимо, що з 7 до 10 ранку Дзідзьо повинен був вести разом з Юлією Короповою ранкове шоу на "Хіт FM". Але в ефір Михайло Хома так і не вийшов.

Інформацію про побиття мегапопулярного артиста підтвердили в його команді.

"Михайлу нанесені тілесні ушкодження. Нападники втекли з місця інциденту. Розбирається поліція і стан Михайла оцінює швидка допомога", - розповіла піарниця співака Лілія Слюсар.

У Києві жорстоко побили Дзідзьо: з'явилися деталі

Скріншот (facebook.com/liliya.slyusar)

Також вона додала, що офіційну заяву з приводу неприємного інциденту буде зроблено 28 грудня.

Також є інформація, що співак отримав серйозні травми. Наскільки вона відповідає дійсності - буде відомо згодом.

Нагадаємо, раніше Михайло Хома розповів, чи ображали його в школі.

Також DZIDZIO висловився про можливу побудову кар'єри співачки його дружиною.

А ще мегапопулярний артист вперше показав шанувальникам свою маму.

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