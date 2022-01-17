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Прокуратура просит для Порошенко арест с залогом в 1 млрд гривен

Автор: Дмитрий Левицкий

Печерский районный суд Киева продолжает избирать меру пресечения бывшему президенту и народному депутату Петру Порошенко. Сторона обвинения просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Печерского райсуда.

"Прошу применить в отношении Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в пределах срока досудебного расследования... определить подозреваемому залог в размере 1 млрд гривен", - сказал прокурор.

Также сторона обвинения просит суд наложить на нардепа Порошенко определенные обязательства в случае внесения залога:

  • сдать свои паспорта;
  • носить электронный браслет;
  • прибывать по каждому требованию к прокурору или в суд;
  • не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения;
  • уведомлять прокурора и суд об изменении места жительства.

Напомним, Порошенко избирают меру пресечения по делу о контрабанде угля с оккупированных территорий Донбасса. Вместе с ним в деле фигурируют нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Как известно, сегодня Порошенко вернулся в Украину после своей поездки за границу.

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