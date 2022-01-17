"Угольное дело": экс-министра Демчишина объявили в розыск
Бывшего министра энергетики и фигуранта так называемого "угольного дела" Владимира Демчишина объявили в розыск. Правоохранители устанавливают его место пребывания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника Госбюро расследований по коммуникациям Татьяны Сапьян.
По ее словам, на сегодня из всех фигурантов "угольного дела" неизвестно место пребывания Демчишина, в связи с этим он объявлен в розыск. Что касается других подозреваемых, Виктор Медведчук и Сергей Кузяра находятся под домашним арестом, а Петру Порошенко могут избрать меру пресечения 17 января.
Как следует из базы разыскиваемых лиц МВД, Демчишина объявила в розыск Служба безопасности Украины. Датой его исчезновения считается 19 ноября 2021 года.
Напомним, в ноябре Демчишину объявили подозрение в содействии террористической группе или террористической организации.
А в декабре суд дал разрешение на его задержание. По данным следствия, он причастен к незаконным поставкам угля с оккупированного Донбасса в 2014-2015 годах в сговоре с тогдашним высшим руководством страны.