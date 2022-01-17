ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, почему задержался паспортный контроль Порошенко в "Жулянах"

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 января 2022 11:31
Стало известно, почему задержался паспортный контроль Порошенко в "Жулянах" Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Паспортный контроль бывшего президента Украины Петра Порошенко в аэропорту Киева им. Сикорского ("Жуляны") задержался из-за необходимых процедур. В частности, пограничники сообщили о его прибытии правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В релизе говорится, что пограничники четко соблюдали нормы законодательства при пересечении границы Порошенко.

"Отметим, Госпогранслужба обеспечивает розыск в пунктах пропуска через государственную границу лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования и суда, а также выполнение в установленном порядке поручений правоохранительных органов. В ходе мер контроля о прибытии Петра Порошенко в Украину пограничники сообщили представителям правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Также в Госпогранслужбе опровергли манипуляции о том, что Порошенко якобы пытались не пустить в Украину.

"Кроме того, каждый человек проходит определенные меры пограничного контроля, которые продолжаются необходимое количество времени. В дальнейшем Петр Порошенко был оформлен в пограничном отношении на въезд в Украину", - добавили в ГПС.

Напомним, сегодня бывший президент вернулся в Украину, в Печерском районном суде ему будут избирать меру пресечения по делу о государственной измене и содействии террористическим организациям. Представители Госбюро расследований пытались ему прямо в аэропорту вручить повестку в суд.

РБК-Украина следит за событиями в обновляемом материале "С самолета в суд. Порошенко вернулся в Украину: все подробности".

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
DAILY
Пауза на паузе. Почему конкурс на главу САП оказался в тупике и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пауза на паузе. Почему конкурс на главу САП оказался в тупике и чем это грозит