Прокуратура просить для Порошенка арешт з заставою в 1 млрд гривень

Печерський районний суд Києва продовжує обирати запобіжний захід колишньому президенту та народному депутату Петру Порошенку . Сторона обвинувачення просить суд арештувати Порошенка з альтернативною застави в 1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Печерського райсуду.

"Прошу застосувати відносно Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці у межах строку досудового розслідування..., визначити підозрюваному заставу в розмірі 1 млрд гривень", - сказав прокурор.

Також сторона обвинувачення просить суд накласти на нардепа Порошенка певні зобов'язання у випадку внесення застави: