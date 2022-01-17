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Прокуратура просить для Порошенка арешт з заставою в 1 млрд гривень

Автор: Дмитро Левицький

Печерський районний суд Києва продовжує обирати запобіжний захід колишньому президенту та народному депутату Петру Порошенку. Сторона обвинувачення просить суд арештувати Порошенка з альтернативною застави в 1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Печерського райсуду.

"Прошу застосувати відносно Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці у межах строку досудового розслідування..., визначити підозрюваному заставу в розмірі 1 млрд гривень", - сказав прокурор.

Також сторона обвинувачення просить суд накласти на нардепа Порошенка певні зобов'язання у випадку внесення застави:

  • здати свої паспорти;
  • носити електронний браслет;
  • прибувати за кожною вимогою до прокурора чи суду;
  • не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу;
  • повідомляти прокурора та суд про зміну місця проживання.

Нагадаємо, Порошенку обирають запобіжний захід у справі про контрабанду вугілля з окупованих територій Донбасу. Разом з ним у справі фігурують нардеп Віктор Медведчук та колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

Як відомо, сьогодні Порошенко повернувся в Україну після своєї поїздки за кордон.

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