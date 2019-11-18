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Прокуратура просить заарештувати Гриценка із заставою 100 млн гривень

Новини » Політика     18.11.2019 - 16:18
Прокуратура просить заарештувати Гриценка із заставою 100 млн гривень
Фото: Олександр Гриценко (bankerclub.org)

Захист наполягає на незаконності затримання Гриценка

Прокуратура просить Печерський районний суд Києва заарештувати Олександра Гриценка, главу "Укрексімбанку", і призначити заставу в розмірі 100 млн гривень. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що прокурори вимагають взяти Гриценка під варту. В якості альтернативної заходи обвинувачення наполягає на заставі в розмірі 100 млн гривень.

У той же час, на думку захисту Гриценка, його затримання було проведено без постанови суду, а також з грубими порушеннями закону.

Нагадаємо, Гриценко підозрюється в сприянні відмиванню доходів, отриманих незаконним шляхом чиновниками часів Віктора Януковича. За даними слідства, зловживаючи своїм службовим становищем, Гриценко вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів.

Його затримали 16 листопада. За даними джерела РБК-Україна, затримання провела група скандального прокурора Костянтина Кулика. Пізніше стало відомо, що Гриценка підозрюють у створенні злочинної організації, присвоєння майна шляхом зловживання службовим становищем, а також відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

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