Прокуратура попытается заблокировать решение о возвращении Крысина в СИЗО

Фото: Юрий Крысин (РБК-Украина)

По словам прокурора, Апелляционный суд может не открыть внедрения

Прокуратура попытается заблокировать решение о возвращении Юрия Крысина в СИЗО. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал прокурор Алексей Донской.

"Попробуем заблокировать это решение. Хотя не факт, что Апелляционный суд откроет производство, плюс отвод Куровий, плюс дисциплинарная жалоба", - сказал Донской.

Отметим, вчера Соломенский суд принял решение о этапировании Крысина обратно в СИЗО. По постановлению суда, его этапируют из колонии в СИЗО на неопределенный срок, а именно на время пока будет рассматриваться дело в Соломенском суде.

Отметим, на заседание не прибыли адвокаты Крысина, присутствовала только прокурор. Заседание состоялось в кабинете судьи фактически тайно.

Напомним, Дарницкий районный суд Киева снова объявил перерыв в подготовительном заседании по делу Юрия Крысина. Отметим, сам обвиняемый на сегодня находится в колонии в Донецкой области, в которой он отбывает наказание по делу об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия зимой 2014 года.