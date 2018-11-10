Прокуратура спробує заблокувати рішення про повернення Крисіна в СІЗО

Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна)

За словами прокурора, Апеляційний суд може не відкрити впровадження

Прокуратура спробує заблокувати рішення про повернення Юрія Крисіна в СІЗО. Про це в коментарі РБК-Україна розказав прокурор Олексій Донський.

"Спробуємо заблокувати це рішення. Хоча не факт, що Апеляційний суд відкриє провадження, плюс відвід Куровій, плюс дисциплінарна скарга", - сказав Донський.

Зазначимо, вчора Солом'янський суд ухвалив рішення про етапування Крисіна назад у СІЗО. За ухвалою суду, його етапують з колоніі в СІЗО на невизначений термін, а саме на час поки буде розглядатися справа в Солом'янському суді.

Зазначимо, на засідання не прибули адвокати Крисіна, була присутня тільки прокурор. Засідання відбулось у кабінеті судді фактично таємно.

Нагадаємо, Дарницький районний суд Києва знову оголосив перерву у підготовчому засіданні по справі Юрія Крисіна. Зазначимо, сам обвинувачений на сьогодні перебуває в колонії в Донецькій області, в якій він відбуває покарання у справі про вбивство журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія взимку 2014 року.