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В Киеве трех человек обвиняют в хищении 14 млн гривен на реконструкции парка

Новости » Общество     25.01.2020 - 17:27
В Киеве трех человек обвиняют в хищении 14 млн гривен на реконструкции парка
Иллюстративное фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/)

Средства были выделены на реконструкцию парка Партизанской Славы

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех человек, вероятно причастных к хищению 14 млн гривен, выделенных на реконструкцию парка Партизанской Славы в Дарницком районе столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Установлено, что директор подрядной организации, при пособничестве еще одного человека, внес в официальные документы ложную информацию об объемах выполненных работ по реконструкции парка. В свою очередь заместитель генерального директора Киевзеленстроя, не проверив реальный объем выполненных работ, согласовал указанные документы.

"Киевзеленстрой" перечислил подрядной организации 14 млн гривен, чем нанес материальный ущерб коммунальному предприятию.

Напомним, ранее в Киеве одному из заместителей руководителя КО "Киевзеленстрой" сообщено о подозрении в присвоении государственных средств.

Сообщалось, что средства выделялись на замену забора вокруг зеленой зоны на одной из улиц в Шевченковском районе. Во время следствия правоохранители установили, что к преступной деятельности причастны один из заместителей руководителя КО "Киевзеленстрой", специалист отдела технического надзора коммунального предприятия и директор подконтрольного общества.

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