Прокуратура открыла производство в отношении должностных лиц Львовского горсовета

Чиновников Львовского горсовета подозревают в служебной халатности в связи с покупкой берлинских трамваев

Прокуратура Львовской области открыла уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц Львовского городского совета и коммунального предприятия "Львовэлектротранс". Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Львовской области.

Отмечается, что дело касается закупки в Берлине подержанных трамваев, которые, как оказалось не соответствуют техническим требованиям. Дело против львовских чиновников открыто в пятницу, 10 августа.

"Технические характеристики трамваев не соответствуют имеющимся в Львове маршрутным линиям и платформам остановок", - сообщили в прокуратуре.

Оказалось, что двери в закупленных в Берлине подержаных трамваях открываются наружу, а на обновленных остановках Львова на части маршрутов платформа расположена на уровне первой ступеньки трамвая. Таким образом, двери берлинских вагонов могут просто не открыться.

Напомним, Львов купил 30 подержанных трамваев, которые ранее эксплуатировались в Берлине (Германия), однако на остановках города у трамваев не могут открыться двери в связи с особенностями построенных платформ. Для решения этой проблемы нужно либо перестраивать платформы, или резать дверь.