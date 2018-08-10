Зупинки Львова не пристосовані для вживаних трамваїв, закуплених у Берліні

Двері трамваїв не відкриваються на зупинках

Львів купив 30 вживаних трамваїв, які раніше експлуатувалися в Берліні (Німеччина), однак на зупинках міста трамваї не можуть відкрити двері через особливості побудованих платформ. Про це пише DW.

Згідно з даними видання, зупинки Львова не пристосовані для німецьких трамваїв.

Як наголошується, двері відкриваються назовні і на деяких зупинках платформа розташована на рівні першої ступені трамвая. Для вирішення цієї проблеми потрібно або знижувати платформи, або різати двері.

За словами керівника громадської організації "За якісний транспорт" Святослава Товстига, в цьому недбалість львівських чиновників.

Крім того, за його словами, у Львові взагалі погано готувалися до прибуття німецьких трамваїв, так як відремонтували лише 12 візків, на які потрібно переставити вагони.

"У них було досить часу, але через неправильно організований процес Львів підготував мало, і тепер повинен замовляти модернізацію візків з в інших виконавців. На сайті публічних закупівель оголошено пропозицію на капремонт 10 ходових візків трамвайних вагонів вартістю понад 5 млн гривень", - зазначив експерт.

Відзначимо, Львів купив у Берліні 30 трамваїв за ціною 18 тис. євро за одиницю. На розмитнення, транспортування та переобладнання техніки витрачається ще 24 тис. євро за одиницю. Разом з тим, це набагато дешевше, ніж один новий трамвай.

Нагадаємо, до Львова 23 липня прибула перша партія з трьох трамваїв Tatra K-T4D, які раніше використовувалися в Берліні.

Раніше, в липні 2016 року "РБК-Україна" писало, що у Львові при закупівлі трамваїв з Німеччини відбулося розкрадання понад 2 млн гривень бюджетних коштів.

В грудні 2014 року Санкт-Петербург відмовився від закупівлі львівських трамваїв. Місто вирішило закупити замість низькопольних трамваїв виробництва львівського "Электронтранса" три трамвая Alstom Citadis CIS французького виробництва.