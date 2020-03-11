Прокуратура открыла производство из-за обысков в Крыму

Правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконных обысков в Крыму, проведенных российскими силовиками в домах крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал прокуратура Автономной республики Крым.

Так, прокуратура и полиция по факту совершения незаконных обысков в домовладениях крымских татар в Бахчисарае открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 УК Украины. Правоохранители расследуют нарушение неприкосновенности жилища российскими силовиками.

"Незаконные обыски на временно оккупированной территории имеют широкомасштабный и систематический характер и не имеют ничего общего с правоохранительной деятельностью, поскольку направлены исключительно на запугивание населения и преследование лиц", – подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, сегодня утром российские силовики пришли с незаконными обысками в дома крымских татар в оккупированном Бахчисарае. Российские силовики проводили обыски в квартирах активистов организации "Крымская солидарность".

Также РБК-Украина писало, что российские силовики задержали четырех крымских татар, а именно журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, журналиста инициативы "Крымская солидарность" Амета Сулейманова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова. Всем задержанным инкриминируют "организацию деятельности террористической организации и участие в такой организации".