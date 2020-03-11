ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В МИД отреагировали на задержания крымских татар в Крыму

Новости » Политика     11.03.2020 - 11:41
В МИД отреагировали на задержания крымских татар в Крыму
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

МИД фиксирует все нарушения России в оккупированном Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на незаконные обыски и задержания в оккупированном Крыму, которые российские силовики совершили сегодня по месту проживания крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Кулебы в Twitter.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Украина фиксирует все нарушения прав крымских татар со стороны Российской Федерации в оккупированном Крыму.

"Новая волна репрессий против крымских татар в оккупированном Крыму. Показательна. Сразу после Совбеза ООН по правам человека. Обыски, задержания, издевательства. Все эти действия фиксируем. Доказательная база нарушений государством-оккупантом прав человека возрастает и получит надлежащую политическую, юридическую оценку мира", - заявил Кулеба.

В МИД отреагировали на задержания крымских татар в Крыму

Напомним, сегодня утром стало известно, что российские силовики проводят незаконные обыски по месту проживания крымских татар в оккупированном Крыму. В частности, российские силовики проводили обыски в квартирах активистов организации "Крымская солидарность".

Позже стало известно, что российские силовики задержали четырех крымских татар, а именно журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, журналиста инициативы "Крымская солидарность" Амета Сулейманова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова. Всем задержанным инкриминируют статью 205.5 Уголовного кодекса России.

Добавим, в 2019 году российские силовики совершили в оккупированном Крыму 80 обысков, 126 задержаний и 282 ареста. В частности, 62 обыска силовики провели в домах крымских татар.

Обыски в Крыму: задержаны четверо крымских татар В оккупированном Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть потерпевшие
Новости Украины МИД УкраиныКрымобыскДмитрий КулебаЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь