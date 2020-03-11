В Крыму проводят массовые обыски у крымских татар

Фото: обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Обыски проводят также у представителей общественной организации

В Бахчисарае (аннексированный Крым) российские силовики проводят обыски у семи крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на общественную организацию "Крымская солидарность" в Facebook

Обыски проводят у таких крымских татар:

Сейдамет Мустафаев - стример "Крымской солидарности" (Бахчисарай, 7 микройрайон, ул. Яшлик, 17);

Амет Сулейманов - активист "Крымской солидарности" (переулок Исторический, 3. Бахчисарай, старый город);

Сейтумера Сейтумеров - бывший активист "Крымской солидарности" Бахчисарай, ул. Речная, 77).

Шукри Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко);

Сейтумера Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко);

Рустем Сейтмеметов (Бахчисарай, ул. Роза Люксембург, 37);

Айдер Сулейманов - Бахчисарайский район, с. Холмовка, ул. Мира 1а);

Фото: обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Напомним, ранее российские силовики в оккупированном Крыму провели обыски у крымского татарина, делегата Курултая крымскотатарского народа Исмета Салиева.

Добавим, в 2019 году российские силовики совершили в оккупированном Крыму 80 обысков, 126 задержаний и 282 ареста. В частности, 62 обыска силовики провели в домах крымских татар. Большая часть обысков имела политический или религиозный подтекст.