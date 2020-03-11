В Крыму проводят массовые обыски у крымских татар

Обыски проводят также у представителей общественной организации
В Бахчисарае (аннексированный Крым) российские силовики проводят обыски у семи крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на общественную организацию "Крымская солидарность" в Facebook
Обыски проводят у таких крымских татар:
Напомним, ранее российские силовики в оккупированном Крыму провели обыски у крымского татарина, делегата Курултая крымскотатарского народа Исмета Салиева.
Добавим, в 2019 году российские силовики совершили в оккупированном Крыму 80 обысков, 126 задержаний и 282 ареста. В частности, 62 обыска силовики провели в домах крымских татар. Большая часть обысков имела политический или религиозный подтекст.