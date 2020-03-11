ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обыски в Крыму: задержаны четверо крымских татар

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 10:29
Обыски в Крыму: задержаны четверо крымских татар
Фото: обыски в Крыму (facebook.com/anton.naumliuk)

Крымских татар задержали по "делу Хизб ут-Тахрир"

В результате обысков российскими силовиками в Крыму задержаны четверо крымских татар. Об этом сообщает правозащитница Лутфие Зудиева в Facebook.

По факту обысков задержаны четверо человек: Сейтумер Сейтумеров (журналист телеканала ATR), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов (журналист инициативы "Крымская солидарность"), Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ.

Всем задержанным инкриминируется статья 205.5 уголовного кодекса России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

"Сегодня сотрудники ФСБ сфабриковали ещё одно политически мотивированное дело - третья Бахчисарайская группа по "делу Хизб ут-Тахрир", - написала она.

РБК-Украина писало, что в 2019 году российские силовики совершили в оккупированном Крыму 80 обысков, 126 задержаний и 282 ареста. В частности, 62 обыска силовики провели в домах крымских татар. Большая часть обысков имела политический или религиозный подтекст.

Ранее в оккупированном Крыму пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" направили на психиатрическую экспертизу.

В Крыму проводят массовые обыски у крымских татар В оккупированном Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть потерпевшие
Новости Украины КрымФСБКрымЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь