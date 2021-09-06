Прокуратура открыла дело из-за пыток заместителя главы Меджлиса в Крыму

Прокуратура открыла уголовное дело по факту пыток российскими оккупантами в Крыму заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова. Представителя Меджлиса незаконно задержали силовики в субботу, 4 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прокуратуру АР Крым.