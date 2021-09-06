Прокуратура открыла дело из-за пыток заместителя главы Меджлиса в Крыму
Прокуратура открыла уголовное дело по факту пыток российскими оккупантами в Крыму заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова. Представителя Меджлиса незаконно задержали силовики в субботу, 4 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прокуратуру АР Крым.
Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть нарушение законов и обычаев войны.
"Незаконное заключение лиц, применение к ним пыток и бесчеловечного обращения прямо запрещены статьей 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и является военным преступлением, и в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда - преступлением против человечности", - отметили в прокуратуре.
Напомним, оккупационный "суд" в Крыму сегодня незаконно арестовал Джелялова на два месяца.
Как писало РБК-Украина, в украинском МИД считают, что Россия преследует крымских татар за поддержку Крымской платформы.