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Чиновника Харьковского горсовета уличили в растрате госсредств

Новости » Общество     18.01.2020 - 19:04
Чиновника Харьковского горсовета уличили в растрате госсредств
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновник нанес государству убытков почти на 2 млн гривен

Правоохранители разоблачили заместителя директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета в растрате государственных средств на сумму почти 2 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, чиновник умышленно совершил растрату государственных средств в пользу общества с ограниченной ответственностью в период 2017-2019 годов. Незаконными действиями чиновник нанес материальный ущерб почти на 2 млн гривен.

"В ходе выполнения обществом с ограниченной ответственностью работ по договорам капитального ремонта транспортных сооружений по проспекту Льва Ландау, путем списания обратной суммы отходов от фрезерования асфальтобетонного покрытия по цене значительно ниже рыночной, был причинен значительный материальный ущерб", - рассказали в полиции.

Как отмечается, в отношении чиновника было открыто уголовное производство по частям 2, 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Должностному лицу грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора начал расследование по факту хищения при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева.

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