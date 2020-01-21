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Прокуратура взялася за житло для військових під Одесою після критики в місцевих ЗМІ

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 14:13
Прокуратура взялася за житло для військових під Одесою після критики в місцевих ЗМІ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прокуратура відкрила справу про можливі розкрадання при будівництві житла військовим

Військова прокуратура Південного регіону України розпочала розслідування фактів розкрадання при будівництві житла для військовослужбовців в Одеській області після публікації в місцевій пресі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Як повідомили в ОГП, правоохоронці почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами завищення вартості та обсягів робіт підрядними організаціями при будівництві 5 казарми поліпшеного типу у військовому містечку селища Чорноморське (ч. 2 ст. 364 КК України).

Також прокуратура розслідує можливе розкрадання коштів при будівництві фізкультурно-оздоровчого комплексу у військовому містечку Дачне-2 (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

"В даний час у вказаних кримінальних провадженнях проводиться комплекс слідчих, процесуальних дій, призначено та отримані висновки низки судових експертиз, серед яких судові будівельно-технічні експертизи, якими встановлено порушення при будівництві об'єктів в особливо великих розмірах. Крім того, тривають окремі дослідження в рамках судово-економічних експертиз, предметом яких є підтвердження завданих державі збитків", - повідомили в ОГП.

Хід розслідування контролює спеціалізована прокуратура у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини в сфері оборонно-промислового комплексу Офісу генерального прокурора.

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці викрили заступника директора Департаменту будівництва і дорожнього господарства Харківської міської ради в розтраті державних коштів на суму майже 2 млн гривень.

Також повідомлялося, що правоохоронці провели масштабну спецоперацію в Херсоні з метою припинення діяльності злочинної організації. У ході спецоперації 9 особам повідомили про підозру, а також на підставі постанов слідчих суддів провели понад 30 обшуків.

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