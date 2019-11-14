Прокуратура открыла дело из-за пожара на воинском складе в Винницкой области

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту пожара на территории вещевого склада воинской части в Гайсине в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Сообщается, что в результате пожара нанесен ущерб на сумму в 10,5 млн гривен.

"В металлическом ангаре вещевого склада площадью 200 кв. м возник пожар. Огнем уничтожено имущество, которое хранилось в здании: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1 тыс. единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и прочее. Предварительная сумма ущерба - 10,5 млн гривен. Данных о пострадавших или погибших нет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар возник в результате замыкания электропроводки.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины начала уголовное производство по факту пожара по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре в Черниговской области произошел пожар на военном полигоне. Пожар произошел в лесном массиве на военном полигоне воинской части А-0665, что в Козелецком районе. По предварительной информации, площадь возгорания составила около 10 га.

Также РБК-Украина писало, что в Винницкой области на территории военных складов вблизи Калиновки произошел пожар. В результате возникло задымление на территории технического арсенала, а также зафиксировано шесть взрывов боеприпасов. В результате взрывов произошло возгорание лесной подстилки.