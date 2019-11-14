В Винницкой области произошел пожар на складе воинской части

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

На ликвидацию пожара в Винницкой области ушло почти четыре часа

На одном из складов хранения вещевого имущества в воинской части в Винницкой области произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу воинской части.

Как отмечается, пожар начался в 17:00. На его ликвидацию ушло почти четыре часа. В результате происшествия никто не пострадал.

"Убытки, причиненные в результате пожара, на боеспособность воинской части не влияют", - говорится в сообщении.

В военной части добавили, что по данному факту назначено служебное расследование.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 сентября на складах Минобороны в Калиновке произошел пожар. В результате возникло задымление на территории технического арсенала, а также были зафиксированы 6 взрывов боеприпасов.

Напомним, Верховной раде предлагают создать временную следственную комиссию для расследования взрывов на складах боеприпасов.

Как писало РБК-Украина, в октябре 2018 года в Черниговской области взорвался склад боеприпасов. Тогда спасатели эвакуировали с места взрыва 6-го Арсенала вблизи города Ичня около 10 тыс. людей. Правоохранители начали расследование по данному факту.