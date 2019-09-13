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В Черниговской области локализован пожар на военном полигоне

Новости » Происшествия    13.09.2019 - 10:22
В Черниговской области локализован пожар на военном полигоне
Фото: место возгорания (dsns.gov.ua)

Площадь возгорания составляет 15 га

Спасатели локализировали пожар настила в лесу на территории военного полигона в Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, по состоянию на утро пятницы, 13 сентября, площадь возгорания составляет 15 га.

К тушению пожара были привлечены самолет Ан-32П и вертолет Ми-8.

Ликвидация возгорания продолжается.

Напомним, 12 сентября поступило сообщение о пожаре настила в лесном массиве на военном полигоне воинской части А-0665, что в Козелецком районе Черниговской области. По предварительной информации, площадь возгорания составила около 10 га. Всего к тушению оперативно были привлечены 88 человек личного состава и 20 единиц специальной техники ГСЧС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 сентября в селе Новые Соколы произошел лесной пожар. Как сообщается, произошло возгорание лесной подстилки на площади около 4 га, которое переросло в верховой пожар.

Кроме того, 11 сентября в Винницкой области на территории военных складов вблизи Калиновки произошел пожар. В результате возникло задымление на территории технического арсенала, а также зафиксировано шесть взрывов боеприпасов. В результате взрывов произошло возгорание лесной подстилки.

В Черниговской области продолжается ликвидация пожара на военном полигоне Полиция задержала подозреваемую в пожаре в Чернобыльской зоне
Новости Украины пожарЧерниговская область
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