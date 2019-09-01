Дело Майдана: прокуратура обжалует оправдание экс-"беркутовца" Хандрыкина

Фото: Андрей Хандрыкин в суде (facebook com nato dvali)

Прокуратура имеет месяц, чтобы подать апелляцию

Прокуратура обжалует решение суда относительно оправдания бывшего "беркутовца" Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в пытках активистов во время Революции Достоинства. Об этом сообщил руководитель группы прокуроров Валерий Смирнов, передает "Громадське".

По словам Смирнова, прокуратура собирается обжаловать решение Днепровского районного суда Киева, которым обвиняемый в пытках активистов на колоннаде стадиона "Динамо" экс-"беркутовец" Хандрыкин был оправдан.

"Мы однозначно обратимся в апелляцию, где будет профессиональная коллегия судей, которая - я обоснованно надеюсь - примет справедливое решение", заявил прокурор.

Он добавил, что во время рассмотрения дела судья вышла за пределы своей процессуальной роли, когда не предоставила стороне обвинения право реплик во время дебатов.

"У нас были конкретные обоснованные доводы, которые опровергают доводы защитника Хандрикина, Валентина Рыбина, о непринадлежности доказательств и не доказанности вины обвиняемого. Однако почему-то судья не предоставила нам права опровергнуть позицию защиты во время дебатов. Наши процессуальные права были нарушены, и это также мы будем указывать в нашей апелляционной жалобе. На подачу апелляции у нас есть месяц", - пояснил Смирнов.

Напомним, 30 августа Шевченковский районный суд Киева оправдал экс-"беркутовца" Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в пытках активистов во время Революции Достоинства. Тогда судья заявила, что, по ее мнению, вина Хандрыкина не была доказанной.

Также РБК-Украина писало, что управление специальных расследований Генеральной прокуратуры завершило следствие в очередном уголовном производстве по фактам совершение преступлений во время Революции Достоинства.