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Справа Майдану: прокуратура оскаржить виправдання екс-"беркутівця" Хандрикіна

Новини » Надзвичайні події    01.09.2019 - 10:14
Справа Майдану: прокуратура оскаржить виправдання екс-"беркутівця" Хандрикіна
Фото: Андрій Хандрикін в суді (facebook com nato dvali)

Прокуратура має місяць, щоб подати апеляцію

Прокуратура оскаржить рішення суду щодо виправдання колишнього "беркутівця" Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у катуванні активістів під час Революції Гідності. Про це повідомив керівник групи прокурорів Валерій Смирнов, передає "Громадське".

За словами Смирнова, прокуратура збирається оскаржувати рішення Дніпровського районного суду Києва, яким звинувачуваний в катуванні активістів на колонаді стадіону "Динамо" екс-"беркутівець" Хандрикін був виправданий.

"Ми однозначно звернемося в апеляцію, де буде професійна колегія суддів, яка - я обгрунтовано сподіваюсь - прийме справедливе рішення", заявив прокурор.

Він додав, що під час розгляду справи суддя вийшла за межі своєї процесуальної ролі, коли не надала стороні обвинувачення право реплік під час дебатів.

"У нас були конкретні обґрунтовані доводи, які спростовують аргументи захисника Хандрикіна, Валентина Рибіна, про неналежність доказів та не доведення вини обвинуваченого. Проте чомусь суддя не надала нам права спростувати позицію захисту під час дебатів. Наші процесуальні права були порушені, і це також ми будемо вказувати у нашій апеляційній скарзі. На подання апеляції у нас є місяць", - пояснив Смирнов.

Нагадаємо, 30 серпня Дніпровський районний суд Києва виправдав екс-"беркутівця" Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у катуванні активістів під час Революції Гідності. Тоді суддя заявила, що, на її думку, вина Хандрикіна не була доведеною.

Також РБК-Україна писало, що управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури завершило слідство у черговому кримінальному провадженні за фактами вчинення злочинів під час Революції Гідності.

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