Прокуратура обжалует меру пресечения Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что меру пресечения экс-президенту Петру Порошенко обжалуют. Она подчеркнула, что перед законом все равны и фигуранты по таким делам получают более жесткие ограничения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Венедиктовой .

"Прокуроры по всем фигурантам шли с одинаковой мерой пресечения - содержание под стражей или 1 миллиард гривен залога. И бесспорно, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения", - сказала она.

Венедиктова напомнила, что по "угольному делу" проходит четыре подозреваемых и его фабула для всех одинакова - они соучастники.

"Мы исходим из того, что перед законом равны все, и, безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения", - добавила генпрокурор.