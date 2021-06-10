Грабили и похищали людей: 12 участников луганской банды боевиков объявили в розыск

Правоохранители объявили в розыск 12 членов банды, которых подозревают в серии похищений и лишении свободы жителей Луганска. В 2014 году, житель Луганска организовал незаконное формирование "казацкая национальная гвардия всевеликого войска донского им. М. И. Платова" с целью дальнейшего совершения преступлений.

Как отметили в высшем органе прокуратуры, участники организации имели арсенал огнестрельного оружия. Для дальнейшего совершения преступления, злоумышленники выезжали несколькими автомобилями, чтобы обеспечить себя гарантированным прикрытием во время ограбления и похищения людей.

В частности, в начале 2014 года, преступники, маскируясь в камуфлированной одежде военного образца, совершили нападение на жителя города Лисичанска. Во время издевательств, злоумышленники нанесли потерпевшему многочисленные удары руками, ногами и прикладами оружия, после чего затащили его в багажное отделение автомобиля. Пострадавшему удалось выпрыгнуть из транспорта во время движения, чтобы убежать.

"Также, при аналогичных обстоятельствах, используя огнестрельное оружие и физическое насилие, подозреваемые похитили и незаконно лишили свободы еще 5 жителей города Лисичанска и Попаснянского района", - отмечает пресс-служба.

Злоумышленники заставляли похищенных людей копать окопы и траншеи, строить защитные баррикады и фортификационные сооружения.

Стоит заметить, что группировка прекратила свое существование после освобождения городов Луганской области украинскими военнослужащими. Сейчас всем участникам преступной организации сообщено о подозрении по ряду статей, в частности, им инкриминируется нарушение законов и обычаев войны.