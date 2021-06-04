Обстрел автобуса под Волновахой: боевику "ДНР" заочно дали пожизненное

Украинский суд вынес приговор по делу об обстреле автобуса под Волновахой Донецкой области в январе 2015 года, в результате которого погибли более 10 человек. Подозреваемому заочно дали пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сообщается, что на суде было установлено, что гражданин Ш. в апреле 2014 года вступил в террористическую организацию "Донецкая народная республика" и до мая 2015 года командовал батальоном бригады "Оплот". Он принимал участие в боевых действиях против украинских военных подразделений.

Кроме того, подозреваемый 13 января 2015 года руководил обстрелом из реактивных систем залпового огня по блокпосту возле города Волноваха Донецкой области, когда на нем были гражданские. В результате попадания по автобусу Златоустовка - Донецк от полученных ранений 12 человек погибли и еще 19 были ранены.

Также приговором с него взыскали более 3 млн гривен материального и морального ущерба.

Отметим, по всей видимости, имеется в виду боевик Юрий Шпаков (так называемый военный комендант Докучаевска), имя которого среди подозреваемых официально назвали в Службе безопасности Украины. Помимо него в деле фигурирует полковник вооруженных сил России Анатолий Синельников.