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Стало известно имя боевика, осужденного за обстрел автобуса под Волновахой

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Волноваха, Пятница 04 июня 2021 19:37
Стало известно имя боевика, осужденного за обстрел автобуса под Волновахой Фото: Юрий Шпаков, осужденный боевик (myrotvorets.center)
Автор: Владислав Красинский

Куйбышевский районный суд Запорожской области огласил приговор по делу об обстреле гражданского автобуса под Волновахой в январе 2015 года. Суд заочно дал пожизненное лишение свободы боевику "ДНР" Юрию Шпакову.

Об этом РБК-Украина рассказали в правоохранительных органах.

Отметим, по информации следствия, обстрел, в результате которого погибли 12 человек и еще 19 получили ранения, совершили боевики так называемого "реактивного дивизиона "Ангелы ада".

Считается, что именно Шпаков руководил артиллеристами, которые вели обстрел.

Кроме Шпакова в деле фигурирует полковник вооруженных сил России Анатолий Синельников. В 2015 году российский военный занимал должность командира "5-й армейской бригады" и командовал действиями Шпакова.

Согласно данным сайта "Миротворец", Шпаков является уроженцем города Острогожск Воронежской области России. Во второй половине 1990-х проходил службу в Национальной гвардии Украины (воинская часть 4117 в поселке Клугино-Башкировка Харьковской области).

С 2014 по как минимум 2016 год входил в начальство так называемой "5-й отдельной мотострелковой бригады ДНР". Одно из последних упоминаний в сепаратистских СМИ - человек с таким именем является комендантом "Донецкого высшего общевойскового командного училища", которое на сегодня готовит военные кадры для оккупантов.

Напомним, имена подозреваемых в совершении обстрела автобуса под Волновахой были названы в видеозаписи украинских правоохранительных органов.

Как писало РБК-Украина, обвинительный акт по делу об обстреле в Волновахе был передан в суд еще зимой 2020 года.

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