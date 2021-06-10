Грабували та викрадали людей: 12 учасників луганської банди бойовиків оголосили в розшук

Правоохоронці оголосили в розшук 12 членів банди, яких підозрюють у серії викрадень та позбавлення волі мешканців Луганську. У 2014 році, мешканець Луганська організував незаконне формування "козацька національна гвардія всевеликого війська Донського ім. М.І. Платова" з метою подальшого вчинення злочинів.

Як зазначили в вищому органі прокуратури, учасники організації мали арсенал вогнепальної зброї. Для подальшого скоєння злочину, зловмисники виїжджали декількома автомобілями, аби забезпечити себе гарантованим прикриттям під час пограбування та викрадення людей.

Зокрема, на початку 2014 року, злочинці, маскуючись у камуфльованому одязі військового зразка, скоїли напад на жителя міста Лисичанська. Під час знущань, зловмисники завдали потерпілому чисельні удари руками, ногами та прикладами зброї, після чого затягли його до багажного відділення автомобіля. Потерпілому вдалося вистрибнути з транспорту під час руху, аби втекти.

"Також, за аналогічних обставин, використовуючи вогнепальну зброю та фізичне насильство, підозрювані викрали та незаконно позбавили волі ще 5 мешканців міста Лисичанська та Попаснянського району", - зазначає пресслужба.

Зловмисники примушували викрадених людей копати окопи та траншеї, будувати захисні барикади та фортифікаційні споруди.

Варто зауважити, що угрупування припинило своє існування після звільнення міст Луганської області українськими військовослужбовцями. Наразі усім учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за низкою статтей, зокрема, їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни.