Прокуратура объявила подозрение полицейскому, который избил пассажира метро в Киеве

Полицейский нанес мужчине не менее 10 ударов кулаками и резиновой дубинкой по голове, телу и ногам

Сегодня, 14 августа, Киевская прокуратура номер 7 сообщила о подозрении полицейскому, который 8 июля 2018 года избил пассажира станции метро "Контрактовая площадь". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Как отмечают в полиции, между полицейским и потерпевшим произошла словесная перепалка.

"В дальнейшем ссора переросла в конфликт, во время которого сотрудник полиции нанес мужчине не менее 10 ударов кулаками и резиновой дубинкой по голове, телу и ногам. При этом полицейский не прекратил избиение мужчины даже, когда последний упал на пол и уже не представлял для него опасности", - говорится в сообщении.

Было начато досудебное расследование.

"По результатам проведенных следственных действий работнику полиции сообщено о подозрении по ст. 126 УК Украины (Побои и истязание)", - говорится в сообщении.

Также, подготовлено ходатайство об избрании полицейскому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности на время проведения досудебного следствия.

Напомним, ранее сообщалось, что уволили с работы трех Харьковских полицейских, которые недавно на железнодорожном вокзале издевались над мужчиной, что было снято очевидцами на видео.