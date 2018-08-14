Прокуратура оголосила підозру поліцейському, який побив пасажира метро у Києві

Поліцейський наніс чоловіку не менше 10 ударів кулаками та гумовим кийком по голові, тілу та ногам

Сьогодні, 14 серпня, Київська прокуратура номер 7 повідомила про підозру поліцейському, який 8 липня 2018 року побив пасажира станції метро "Контрактова площа". Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.

Як зазначають у поліції, між поліцейським та потерпілим відбулась словесна перепалка.

"Надалі суперечка переросла у конфлікт, під час якого працівник поліції наніс чоловіку не менше 10 ударів кулаками та гумовим кийком по голові, тілу і ногам. При цьому поліцейський не припинив побиття чоловіка навіть, коли останній впав на підлогу та вже не становив для нього небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Було розпочате досудове розслідування.

"За результатом проведених слідчих дій працівнику поліції повідомлено про підозру за ст. 126 КК України (Побої і мордування)", - йдеться у повідомленні.

Також, підготовлено клопотання про обрання поліцейському запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади на час проведення досудового слідства.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що звільнили з роботи трьох Харківських поліцейських, котрі нещодавно на залізничному вокзалі знущалися над чоловіком, що було знято очевидцями на відео.