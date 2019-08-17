ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ задержала сбежавшего наркоторговца Сильвера

Новости » Происшествия    17.08.2019 - 09:53
СБУ задержала сбежавшего наркоторговца Сильвера
Фото: Амос Дов Сильвер (страница в Facebook)

Сотрудники спецслужбы задержали Сильвера в одной из областей Украины

Служба безопасности Украины сообщила о задержании израильского наркоторговца Амоса Дов Сильвера, который накануне сбежал незадолго до экстрадиции. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу СБУ в Facebook.

Как сообщили в спецслужбе, беглец был обнаружен и задержан в одной из областей Украины. В ближайшее время Сильвера экстрадируют в Израиль.

"В результате принятых неотложных оперативных мероприятий Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован, в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении.

Кроме того, правоохранители задержали трех сотрудников СБУ, которых подозревают в причастности к побегу израильского наркоторговца из аэропорта "Борисполь" накануне экстрадиции.

"При содействии Службы, Государственным бюро расследований, под процессуальным руководством военной прокуратуры задержали трех сотрудников СБУ, которые подозреваются в причастности к побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции", - отметили в ведомстве.

СБУ задержала сбежавшего наркоторговца Сильвера

Напомним, в пятницу, 16 августа, израильские СМИ сообщили о бегстве Амоса Дов Сильвера. Сообщалось, что Сильвер сбежал от украинских правоохранителей в аэропорту "Борисполь", где 15 августа должна была состояться его экстрадиция в Израиль.

Позже в СБУ подтвердили исчезновение наркоторговца во время экстрадиции в Израиль. В спецслужбе заявили, что ответственных за это сотрудников отстранят от службы и проведут служебное расследование.

Кроме того, по факту побега наркоторговца Сильвера столичной прокуратурой было открыто уголовное производство. Уголовное дело было зарегистрировано по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

СБУ подтвердила побег наркоторговца при экстрадиции в Израиль В Луганской области задержали нелегальных перевозчиков из "ЛНР"
Новости Украины Служба безопасности УкраинынаркоторговляЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь