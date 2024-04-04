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Прокуратура Німеччини почала розслідування щодо депутата Бундестагу через зв'язки з РФ

Архівне фото: прокуратура Німеччини почала розслідування щодо депутата Бундестагу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Німеччини взялися за справу щодо можливих виплат депутату Бундестагу Петру Бистрону від проросійської інтернет-платформи "Голос Європи".

Про це заявила прокуратура Мюнхена, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

Зазначається, що правоохоронці розпочали так зване попереднє розслідування щодо політика. Видання уточнює, що це не означає, що є початкові підозри. 

Попередні розслідування не регулюються законом і часто проводяться в плановому порядку. У цьому випадку прокурор обґрунтував проведення перевірки поточними звітами.

ЗМІ повідомляли, що політик від партії "Альтернатива для Німеччини" Бистрон контактував із проросійською інтернет-платформою "Голос Європи" і, можливо, також брав гроші за інтерв'ю на цій платформі.

Що передувало

27 березня Чехія запровадила санкції проти Медведчука. Причиною стала його діяльність, яка була пов'язана з компанією "Голос Європи".

Зокрема 28 березня польські спецслужби провели низку обшуків у справі про діяльність мережі шпигунів РФ, які також дискредитували Україну.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що Російська Федерація підкуповувала депутатів Європейського парламенту для поширення пропаганди. За його словами, цього тижня було налагоджено тісну співпрацю між бельгійськими та чеськими спецслужбами з метою розгрому російської пропагандистської мережі.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що Служба безпеки України допомогла викрити мережу впливу екс-нардепа Віктора Медведчука в ЄС, про яку раніше заявляли спецслужби Чехії та Польщі.

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