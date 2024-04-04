Прокуратура Німеччини почала розслідування щодо депутата Бундестагу через зв'язки з РФ

Зазначається, що правоохоронці розпочали так зване попереднє розслідування щодо політика. Видання уточнює, що це не означає, що є початкові підозри.

Попередні розслідування не регулюються законом і часто проводяться в плановому порядку. У цьому випадку прокурор обґрунтував проведення перевірки поточними звітами.

ЗМІ повідомляли, що політик від партії "Альтернатива для Німеччини" Бистрон контактував із проросійською інтернет-платформою "Голос Європи" і, можливо, також брав гроші за інтерв'ю на цій платформі.