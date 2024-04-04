Прокуратура Германии начала расследование в отношении депутата Бундестага из-за связей с РФ

Отмечается, что правоохранители начали так называемое предварительное расследование в отношении политика. Издание уточняет, что это не означает, что есть начальные подозрения.

Предварительные расследования не регулируются законом и часто проводятся в плановом порядке. В этом случае прокурор обосновал проведение проверки текущими отчетами.

СМИ сообщали, что политик от партии "Альтернатива для Германии" Бистрон контактировал с пророссийской интернет-платформой "Голос Европы" и, возможно, также брал деньги за интервью на этой платформе.