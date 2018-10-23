Прокуратура назвала терактом гибель двух гражданских в Луганской области

Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

Женщина и мужчина подорвались на снаряде в Золотом-4

Прокуратура Луганской области квалифицировала как теракт подрыв на снаряде двух жителей Попаснянского района. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает РБК-Украина.

По его словам, следствием установлено, что 18 октября 2018 года в 8.45 утра в районе неподконтрольного украинской власти территории г. Золотое-4 произошел взрыв неизвестного снаряда, в результате которого, предположительно, пострадали женщина 1972 года рождения и мужчина 1973 года рождения, которые жили в Золотом-5.

"По предварительным данным, вышеуказанные лица пытались выяснить причину отсутствия света в своем доме. Для этого им было необходимо выключить рубильник в трансформаторной будке, расположенной возле поста военнослужащих в Золотом-4", - написал Лысенко в Facebook.

Он добавил, что через некоторое время после того, как военные пропустили женщину и мужчину, они услышали, как раздался взрыв, похожий на разрыв гранаты или противопехотной мины.

"Проведение осмотра места происшествия и других необходимых следственных действий осложняется тем, что территория, на которой совершено уголовное правонарушение, находится под контролем "ЛНР", вследствие чего существует опасность для жизни и здоровья работников правоохранительных органов", - отметил Лысенко.

Напомним, как заявил начальник пресс-центра Об'объединенного командного пункта Объединенных сил Леонид Матюхин, боевики игнорируют запросы украинской стороны на режим тишины для перевозки тел двух мирных жителей, погибших в оккупированном населенном пункте Золотое-4.

Ранее Генеральная прокуратура Украины заявила, что передаст в Международный уголовный суд данные об обстреле боевиками г. Золотое-4 Луганской области.