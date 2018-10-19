ГПУ передаст в Международный уголовный суд данные об обстреле Золотого-4

Иллюстративное фото (twitter.com/borisich_glass)

Боевики обстреляли Золотое-4 снарядами калибра 120мм

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) передаст в Международный уголовный суд (МУС) данные об обстреле боевиками г. Золотое-4 Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПУ.

Отмечается, что в рамках расследования обстрела правоохранители получили доказательства нарушения Российской Федерацией (РФ) и ее оккупационной администрацией норм международного права.

Обстрел произошел 13 октября 2018 около 17:00 из временно оккупированной территории Луганской области. По данным ГПУ, боевики применили тяжелую артиллерию.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружено, что в результате артиллерийского обстрела поврежден жилой дом и хозяйственные постройки по ул. Первой Свободной в г. Золотое-4 Попаснянского района. В настоящее время установлено, что обстрел велся снарядами калибра 120 мм с м. Первомайск Луганской области (временно оккупированная территория)", - добавили в ГПУ.

Правоохранители пытаются установить причастных к обстрелу.

Фото: последствия обстрела (gp.gov.ua)

Напомним, 19 октября стало известно, что снайпер боевиков обстрелял контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" на Донбассе. В результате обстрела пуля калибра 7,62 мм попала в заднее стекло одной из машин, находившейся на оформлении в КПВВ. Пострадавших нет.