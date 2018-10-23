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Прокуратура назвала терактом загибель двох цивільних у Луганській області

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 15:38
Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)
Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Жінка та чоловік підірвались на снаряді в Золотому-4

Прокуратура Луганської області кваліфікувала як теракт підрив на снаряді двох мешканців Попаснянського району. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає РБК-Україна.

За його словами, слідством встановлено, що 18 жовтня 2018 року о 8.45 ранку в районі непідконтрольної українській владі території м. Золоте-4 стався вибух невідомого снаряда, в результаті якого, ймовірно, постраждали жінка 1972 року народження та чоловік 1973 року народження, що мешкали в Золотому-5.

 

"За попередніми даними, вищевказані особи намагалися з’ясувати причину відсутності світла у своєму будинку. Для цього їм було необхідно вимкнути рубильник в трансформаторній будці, що розташована біля посту військовослужбовців у Золотому-4", - написал Лисенко у Facebook.

Він додав, що через деякий час після того, як військові пропустили жінку та чоловіка, вони почули, як пролунав вибух, схожий на розрив гранати або протипіхотної міни.

"Проведення огляду місця події та інших необхідних слідчих дій ускладнюється тим, що територія, на якій скоєно кримінальне правопорушення, знаходиться під контролем "ЛНР", внаслідок чого існує небезпека для життя та здоров’я працівників правоохоронних органів", - зазначив Лисенко.

Прокуратура назвала терактом загибель двох цивільних у Луганській області

Нагадаємо, як заявив начальник прес-центру Об'єднаного командного пункту Об'єднаних сил Леонід Матюхін, бойовики ігнорують запити української сторони на режим тиші для перевезення тіл двох мирних жителів, загиблих в окупованому населеному пункті Золоте-4.

Раніше Генеральна прокуратура України заявила, що передасть в Міжнародний кримінальний суд дані про обстріл бойовиками р. Золоте-4 Луганській області.

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