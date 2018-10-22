Бойовики блокують перевезення тіл мирних жителів, загиблих в Золотому-4

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Бойовики не дотримуються режиму тиші, необхідного для транспортування загиблих

Бойовики ігнорують запити української сторони на режим тиші для перевезення тіл двох мирних жителів, загиблих в окупованому населеному пункті Золоте-4. Про це повідомив начальник прес-центру Об'єднаного командного пункту Об'єднаних сил (ОКП ОС) Леонід Матюхін, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами Матюхіна, після загибелі двох цивільних, що сталася 18 жовтня 2018, представники командування ОС неодноразово відправляли запити на режим тиші.

"Але з боку російсько-окупаційних військ дані запити були проігноровані з метою фальсифікації реального положення справ і посилення напруги серед місцевого населення", - зазначив Матюхін.

Додамо, 18 жовтня в результаті підриву на вибуховому пристрої загинули двоє мирних жителів населеного пункту Золоте-4 - чоловік 1973 року народження і жінка 1972 року народження.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України заявила в п'ятницю, 19 жовтня, що передасть в Міжнародний кримінальний суд дані про обстріл бойовиками р. Золоте-4 Луганській області.