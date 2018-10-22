ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Бойовики блокують перевезення тіл мирних жителів, загиблих в Золотому-4

Новини » Надзвичайні події    22.10.2018 - 12:56
Ілюстративне фото (24tv.ua/twitter)
Ілюстративне фото (24tv.ua/twitter)

Бойовики не дотримуються режиму тиші, необхідного для транспортування загиблих

Бойовики ігнорують запити української сторони на режим тиші для перевезення тіл двох мирних жителів, загиблих в окупованому населеному пункті Золоте-4. Про це повідомив начальник прес-центру Об'єднаного командного пункту Об'єднаних сил (ОКП ОС) Леонід Матюхін, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами Матюхіна, після загибелі двох цивільних, що сталася 18 жовтня 2018, представники командування ОС неодноразово відправляли запити на режим тиші.

"Але з боку російсько-окупаційних військ дані запити були проігноровані з метою фальсифікації реального положення справ і посилення напруги серед місцевого населення", - зазначив Матюхін.

Додамо, 18 жовтня в результаті підриву на вибуховому пристрої загинули двоє мирних жителів населеного пункту Золоте-4 - чоловік 1973 року народження і жінка 1972 року народження.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України заявила в п'ятницю, 19 жовтня, що передасть в Міжнародний кримінальний суд дані про обстріл бойовиками р. Золоте-4 Луганській області.

ОБСЄ висловила стурбованість з приводу загибелі трьох дітей, які підірвались на міні Розвідка назвала причини підриву дітей на міні в Горлівці
Новини України минаЗолотое Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся