Прокуратура назвала причину гибели шахтеров в Донецкой области

Иллюстративное фото (dnl.dn.ua)

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений

Причиной гибели двух горняков на территории шахтоуправления "Покровское" стали полученные шахтерами травмы в результате нарушения правил безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Как сообщается, 12 июня примерно в 14:20 во время доставки материалов для демонтажа механизированного комплекса лавы один из элементов секции механизированного крепления прижал к стене 36-летнего горняка, который контролировал данный процесс. Получив открытую рану, потерпевший скончался на месте.

В тот же день, примерно в 20:30, 41-летний горняк во время выполнения подземных работ по обслуживанию конвейера на 12-м южном конвейерном штреке, попал под конвейерную дробилку. Полученные мужчиной многочисленные травмы также оказались смертельными.

"По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью)", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагической гибели шахтеров. Досудебное расследование продолжается.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в апреле 2019 года на оккупированной части Луганской области в результате взрыва на шахте "Схидкарбон" погибли 17 горняков, которые на момент трагедии находились под землей. В Кабинете министов отметили, что намерены назначить выплаты для семей погибших в результате трагедии.

Кроме того, в конце мая на шахте "Лесная" во Львовской области произошел обвал породы, в результате чего погибли два горняка.