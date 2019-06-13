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В Донецкой области на шахте погибли два горняка

Новости » Происшествия    13.06.2019 - 17:34
В Донецкой области на шахте погибли два горняка
Иллюстративное фото (dnl.dn.ua)

Погиб горнорабочий очистного забоя и машинист подземных установок

В Донецкой области в шахтоуправлении "Покровское" погибли два шахтера. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр шахтоуправления.

Отмечается, что несчастные случаи произошли в среду, 12 июня.

"В результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя. В этот же день машинист подземных установок получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства происшествий выясняются. Созданы и работают специальные комиссии, которые установят причины случившегося", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце мая на шахте "Лесная" во Львовской области произошел обвал породы, в результате инцидента погибли два горняка.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле на оккупированной части Луганской области в результате взрыва на шахте "Схидкарбон" погибли 17 горняков, которые на момент трагедии находились под землей. В Кабмине отмечали, что намерены назначить выплаты для семей погибших в результате трагедии.

Позже стало известно, что причиной взрыва на шахте "Схидкарбон" стало нарушение техники безопасности.

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