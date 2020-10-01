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Прокуратура назвала основные версии возникновения пожаров в Луганской области

Луганская область, Четверг 01 октября 2020 20:25
Прокуратура назвала основные версии возникновения пожаров в Луганской области
Фото: пожары в Луганской области (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Следствие рассматривает четыре версии возникновения масштабных лесных пожаров на территории Луганской области. Происшествие предварительно квалифицировали как нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее жертвы и имущественный ущерб.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Сейчас следствие проверяет все версии возникновения пожаров, но основные: обстрелы со стороны пророссийских боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий и неосторожное обращение с огнем.

По последним данным, уже локализовано и ликвидировано 116 пожаров, еще на 30-ти участках возгорания работают подразделения ГСЧС. Ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тысяч гектаров.

Напомним, пожары в Луганской области снова вспыхнули на этой неделе. Огонь уже подобрался к Северодонецку, а также повредил КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения. Из-за пожара спасатели эвакуировали несколько населенных пунктов.

Сегодня вечером началась эвакуация еще одного села в Новоайдарском районе после того, как из-за сильного ветра огонь пошел в направлении населенного пункта.

Кроме того, правительство поручило Луганской ОГА подготовить расчеты для безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий масштабных пожаров.

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