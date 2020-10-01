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Прокуратура назвала основні версії виникнення пожеж у Луганській області

Луганська область, Четвер 01 жовтня 2020 20:25
Прокуратура назвала основні версії виникнення пожеж у Луганській області
Фото: пожежі у Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Слідство розглядає чотири версії виникнення масштабних лісових пожеж на території Луганської області. Подію попередньо кваліфікували як порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило жертви та майнову шкоду.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Зараз слідство перевіряє всі версії виникнення пожеж, але основні: обстріли з боку проросійських бойовиків, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов та необережне поводження з вогнем.

За останніми даними, вже локалізовано та ліквідовано 116 пожеж, ще на 30-ти ділянках займання працюють підрозділи ДСНС. Орієнтовна площа, охоплена вогнем, складає понад 11 тисяч гектарів.

Нагадаємо, пожежі у Луганській області знову спалахнули цього тижня. Вогонь вже підібрався до Сєвєродонецька, а також пошкодив КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування. Через пожежі рятувальники евакуювали декілька населених пунктів.

Сьогодні ввечері почалася евакуація ще одного села в Новоайдарському районі після того, як через сильний вітер вогонь пішов в напрямку населеного пункту.

Крім того, уряд доручив Луганській ОДА підготувати розрахунки для невідкладних заходів з ліквідації наслідків масштабних пожеж.

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