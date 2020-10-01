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В Луганской области эвакуируют еще одно село

Луганская область, Четверг 01 октября 2020 19:42
В Луганской области эвакуируют еще одно село
Фото: пожарные (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В результате масштабных пожаров в Луганской области эвакуируют село Александровка Новоайдарского района. Сильный ветер пошел в сторону населенного пункта.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, глава Новоайдарской РГА объявил об эвакуации.

В населенный пункт направили полицию, скорые и автобусы для эвакуации.

"Будем концентрировать все силы, чтобы отбить Александровку (от огня - ред.). Надеемся, что за ночь все населенные пункты будут локализированы, а завтра приступим к тушению пожаров в лесах", - добавил Гайдай.

Кроме того, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Луганской области были эвакуированы 120 человек. В частности из села Муратово - 35 человек (размещены в пгт Новоайдар в школе и больнице), Вороново - 40 человек, Сиротино - 25 человек, Осколоновки - 20 человек (эвакуированы из трех сел, размещены в Северодонецке).

Напомним, в Станице Луганской горит целая улица. В городе также слышны звуки взрывов. На КПВВ пожар частично повредил инфраструктуру; в настоящее время пропускные операции прекращены.

Ранее сообщалось, что жертвами лесных пожаров в Луганской области стали уже 9 человек.

Отметим, что штаб операции Объединенных сил отмечает, что пожары были спровоцированы именно обстрелом боевиков так называемой "Луганской народной республики". Сегодня для тушения пожаров подняли авиацию после того, как были получены гарантии безопасности.

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Новости Украины Происшествия Луганскпожарэвакуация
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