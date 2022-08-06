Прокуратура начала расследование из-за обстрела россиянами Запорожской АЭС

Расследование начали по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Делом занимаются следователи управления СБУ в Запорожской области.

Обстрел Запорожской АЭС

Напомним, вчера оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС. В результате ударов станция получила серьезные повреждения, появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против "Росатома", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк призвал МАГАТЭ повлиять на Россию.

Позже стало известно, что четвертый энергоблок АЭС пришлось отключить от питания из-за обстрелов.

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