Подоляк призвал МАГАТЭ повлиять на Россию после обстрелов Запорожской АЭС

Международное агентство по ядерной энергии должно жестоко отреагировать на обстрелы Запорожской АЭС россиянами и призвать РФ передать станцию под контроль комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

Он заявил, что действия России на ЗАЭС угрожают всей Европе.

"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух. Россия захватила станцию и устраивает опасные провокации", - отметил Подоляк.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что РФ должна освободить АЭС и допустить к станции экспертов.

"МАГАТЭ/ООН должны жестко требовать от России выйти с АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии", - добавил он.