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Прокуратура Молдовы взялась за изучение видео Чауса

Автор: РБК-Украина

Молдавская прокуратура взялась за изучение видео украинского судьи Николая Чауса. Похищенный в Кишиневе полтора месяца назад судья сегодня опубликовал видеообращение.

Об этом пишет местное издание Newsmaker.

"Расследование дела идет полным ходом, а двое задержанных остаются под арестом. Как только это станет возможно, прокуратура сообщит дополнительную информацию", - заявили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам и добавили, что видеозапись проверяют все органы следствия.

Отметим, в обращении Чаус говорит, что находится в безопасности и его никто не похищал в Молдове. Он подчеркнул, что вынужден скрываться, а также потребовал от Украины гарантии безопасности в обмен на сотрудничество со следствием.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности открыла уголовное дело из-за похищения Чауса. С начала апреля о его местонахождении ничего неизвестно. Молдавская сторона полагает, что его могли вывезти дипломатическим транспортом в Украину.

Украинские власти не подтверждают информацию о том, что Чаус может находиться в стране. Судья с 2016 года был в бегах, поскольку антикоррупционные органы подозревают его во взяточничестве.

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Новости Украины МолдовапохищениеНиколай Чаус